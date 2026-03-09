Torino, tutto fermo per il rinnovo di Maripan. Che ora ha perso il posto in campo

Con l'arrivo di Roberto D'Aversa sulla panchina del Torino, il difensore Guillermo Maripan sembra essere sceso nelle gerarchie, almeno in queste prime settimane. Come riporta Tuttosport oggi in edicola, alla situazione di campo si aggiunge quella contrattuale: il suo contratto attualmente è in scadenza al prossimo 30 giugno 2026 e il rinnovo appare sempre più lontano.

Il club gli avrebbe già offerto a gennaio il prolungamento di contratto, ma con stipendio sensibilmente più basso. Il quotidiano scrive che dagli attuali 1,7 milioni all'anno sarebbe dovuto passare a percepire 800-900 mila euro. Gelo dunque fra le parti questo inverno, anche se alla fine il giocatore ha scelto di restare a Torino fino almeno al termine dell'attuale annata. Da escludere chiaramente che il club possa esercitare l'opzione di rinnovo per un ulteriore anno, visto che dovrebbe farlo alle stesse cifre che percepisce attualmente.

Sembra però sempre più certo il suo addio a fine stagione, a parametro zero. Qualche sirena dal Brasile e dalla Turchia c'è già stata, con il centrale cileno che ha iniziato a guardarsi intorno per capire che ne sarà del proprio futuro. Intanto il Torino si prepara alla delicata sfida contro il Parma di venerdì sera, partita delicata per la bassa classifica.