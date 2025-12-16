Il Torino si gode la miglior versione di Vlasic: con l'arrivo del 2026 ci sarà anche il rinnovo

Il Torino si gode la miglior versione di Nikola Vlasic. Il numero 10 granata ha deciso l'importantissima sfida contro la Cremonese in campionato mettendo così fine alla striscia negativa e ora vuole dare continuità alle ottime prestazioni viste nelle ultime settimane.

Il presidente Urbano Cairo ha un debole per lui, scrive Tuttosport, e le parole dopo il successo sui grigiorossi lo testimoniano: "Quando Vlasic gira, la squadra diventa uno spettacolo", aveva detto il numero uno del club.

Già con Vagnati si erano aperti i ragionamenti sul rinnovo, e su questa strada si andrà avanti anche ora con Petrachi. Il contratto di Vlasic scadrà nel 2027, col Torino che però ha in mano un'opzione per allungare fino al 2028. Con l'arrivo del nuovo anno questa opzione sarà attivata, ma non è da escludere neanche una ulteriore trattativa per andare avanti anche oltre e adeguare il contratto: "Sono molto contento di indossare questa maglia e non posso che ringraziare i tifosi per il loro affetto. Per me è molto importante trasmettere il mio attaccamento nello spogliatoio, sono qui da più di 3 anni e tengo tanto al Toro. Questa è la mia casa, mi sento obbligato a dare tutto per la squadra e per i tifosi", ha spiegato il giocatore nelle scorse ore.