Torino, Gineitis e Aboukhlal ko nel match contro la Roma: il responso del report medico
Ultimissime sulle condizioni fisiche di Gineitis e Aboukhlal, calciatori del Torino usciti per infortunio nel corso dell'ultima sfida di campionato persa contro la Roma. Ecco il report medico del club granata:
"Il Torino Football Club comunica che Gvidas Gineitis e Zakaria Aboukhlal sono stati sottoposti ad accertamenti strumentali. Gli esami hanno evidenziato, in entrambi i calciatori, un interessamento distrattivo parziale ai flessori della coscia sinistra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica degli infortuni".
In attesa di capire i tempi di recupero, entrambi i calciatori sono da considerare indisponibili per la prossima partita di campionato contro il Como, in programma sabato 24 gennaio alle ore 15.
