Cagliari, Angelozzi: "Abbiamo avuto tanti infortuni, oggi vogliamo tornare alla vittoria"

Il direttore sportivo del Cagliari Guido Angelozzii ha parlato così ai microfoni di DAZN pochi minuti prima dell'inizio della sfida con la Cremonese che vale mezza stagione e che può sancire un grosso passo in avanti in chiave salvezza: "Su 8 partite abbiamo fatto 2 pareggi e 6 sconfitte e quindi dobbiamo invertire la rotta a partire dalla gara di oggi. Non vogliamo trovare scuse, ma per una squadra come la nostra non è semplice ritrovarsi con 7 titolari infortunati, per cui abbiamo avuto qualche difficoltà facendo pure delle prestazioni spesso positive. Adesso abbiamo recuperato dei giocatori importanti, gente come Belotti, Borrelli, Mazzitelli e Deiola che sono la forza del Cagliari. Speriamo di fare un'ottima prestazione, ma soprattutto di vincere.

Adesso il mister ha più scelte a disposizione e ha la possibilità di schierarli nel modo giusto per cui si sente più sicuro. La pressione ce l'abbiamo noi così come ce le hanno loro, l'obiettivo è lo stesso: certamente abbiamo il vantaggio di giocare in casa".