Cuesta: "Mi sento un privilegiato a essere al Parma, sono felice di lavorare qui"

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, alla vigilia del match contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi su vari temi: "Io quello che voglio è evolvere me e la squadra. Dobbiamo sentirci forti in quello che siamo forti ma anche evolverci. C'è stata un'evoluzione nel corso della stagione e anche nelle ultime prestazioni. Mi piacerebbe essere una squadra completa, che riesce a difendere molto bene sempre, che sfrutta le situazioni di costruzione dal basso e attaccare gli spazi aperti, anche attaccando negli spazi stretti quando gli avversari vanno in blocco basso. Mi piace avere soluzioni per affrontare tutte le situazioni. Siamo sempre in ricerca costante di evoluzione".

Ripartirebbe da Cuesta se fosse un dirigente del Parma?

"So che sono veramente privilegiato di essere dove sono e sono felice di lavorare con tutti quelli che sono presenti. So anche che manca moltissimo alla fine e dobbiamo solo pensare al presente".

Si può fermare il Napoli due volte con la stessa strategia?

"Si può anche battere! Noi cerchiamo di vincere ogni partita. Vogliamo fare una prestazione con consapevolezza, coraggio e personalità, andando a fare il massimo possibile. Poi non sai mai cosa ti porta al calcio, il risultato dipende da episodi particolari. Noi dobbiamo essere bravi a leggere la partita e indirizzarla dalla nostra parte".