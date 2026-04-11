Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Torino-Verona senza gol? Praticamente impossibile. I quattro scivoloni granata

Torino-Verona senza gol? Praticamente impossibile. I quattro scivoloni granata
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:46Le Statistiche
Redazione Footstats

Torino fuori dalla lotta per non retrocedere? Una vittoria contro il Verona chiuderebbe tutti i giochi in questo senso. Ma il peggio per i granata sembra ormai essere alle spalle, grazie anche alla buona cura portata da Roberto D’Aversa.

Il Verona invece, con il ko interno contro la Fiorentina, ha detto praticamente addio alla Serie A anche se c’è sempre la possibilità di salvarsi, ma solo in linea teorica. Tre vittorie in questo campionato per i gialloblu, due di queste sono arrivate proprio in trasferta, dove i veneti hanno raccolto 11 dei 18 punti fatti fin qui.

Sono solo 4 i successi scaligeri nel capoluogo piemontese. L’ultimo di questi è l’1-4 del 12 marzo 2012, si giocava per la Serie B. In A invece, la vittoria manca dal 2000.

Seconda peggior difesa della massima categoria: Torino e Verona in questo senso partono alla pari con 53 reti subite per entrambe. Per questo ci attendiamo una partita in cui non mancheranno i gol.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)
38 incontri disputati
16 vittorie Torino
18 pareggi
4 vittorie Verona
56 gol fatti Torino
38 gol fatti Verona

LA PRIMA SFIDA A TORINO
1957/1958 Serie A Torino vs Verona 0-0, 16° giornata
L’ULTIMA SFIDA A TORINO
2024/2025 Serie A Torino vs Verona 1-1, 31° giornata

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Torino-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: D'Aversa con Simeone-Adams. Out Orban... Torino-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: D'Aversa con Simeone-Adams. Out Orban
Torino-Hellas Verona, i convocati di D'Aversa: assenti Zapata, Aboukhlal e Nkounkou... Torino-Hellas Verona, i convocati di D'Aversa: assenti Zapata, Aboukhlal e Nkounkou
Torino-Verona, le probabili formazioni: tandem Adams-Simeone, Sammarco conferma l'11... Torino-Verona, le probabili formazioni: tandem Adams-Simeone, Sammarco conferma l'11
Altre notizie Le Statistiche
Torino-Verona senza gol? Praticamente impossibile. I quattro scivoloni granata Torino-Verona senza gol? Praticamente impossibile. I quattro scivoloni granata
Cremonese senza vittoria e un gol atteso 40 anni. Cagliari, mezz'rora di sofferenza... Cremonese senza vittoria e un gol atteso 40 anni. Cagliari, mezz'rora di sofferenza
Quel 2-1 che ricorre con incredibile frequenza fra queste due squadre! Quel 2-1 che ricorre con incredibile frequenza fra queste due squadre!
Un big match con solo 6 precedenti… ma in tutte le serie italiane Un big match con solo 6 precedenti… ma in tutte le serie italiane
Atalanta-Juventus è una sfida sinistra! Successi 28-8 per i bianconeri Atalanta-Juventus è una sfida sinistra! Successi 28-8 per i bianconeri
Da 10.286 giorni Milan-Udinese non finisce col risultato di… Da 10.286 giorni Milan-Udinese non finisce col risultato di…
Dal 1991 il 50% delle vittorie esterne del Pisa in A arriva da Roma! Dal 1991 il 50% delle vittorie esterne del Pisa in A arriva da Roma!
Arbitri 32^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 32^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, il punto sul futuro di Conte. Se dovesse essere addio occhio a Italiano. De Bruyne resta. E piace Ríos del Benfica. Inter e Bastoni: la situazione. Per il futuro Muharemovic e Ordoñez le piste più concrete
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, c'è lesione al flessore per Pellegrini: potrebbe stare fuori circa un mese
Immagine top news n.1 De Laurentiis: "In Figc serve uno che si interfacci col Governo. Uefa e Fifa mentono sui soldi"
Immagine top news n.2 Pio Esposito e l'errore dal dischetto a Zenica: "Ho faticato a metabolizzare. Ero sotto terra"
Immagine top news n.3 Lewandowski riflette sul futuro. Milan e Juventus ci sono, a patto che si abbassi l'ingaggio
Immagine top news n.4 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 32^ giornata di campionato
Immagine top news n.5 Il 'patto' di Fabregas: non vuole perdersi la prima stagione europea del Como
Immagine top news n.6 La Juventus pensa solo all’Atalanta: Spalletti studia il sostituto di McKennie
Immagine top news n.7 La Juventus a Spalletti fino al 2028: ufficiale il rinnovo. Ora tocca a Dusan Vlahovic
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?
Immagine news podcast n.4 Il Milan alla ricerca di una grande certezza in attacco: stop alle scommesse
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Juve, ora comanda Spalletti. Conte in Nazionale con Malagò"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Juve, Spalletti andava rinnovato prima. Inter, Lautaro assenza pesante"
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Roma, ingiusto pretendere da Gasperini la Champions al primo anno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lecce-Bologna, i convocati di Italiano: assenti Skorupski, Lykogiannis, Dallinga e Ferguson
Immagine news Serie A n.2 Torino-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: D'Aversa con Simeone-Adams. Out Orban
Immagine news Serie A n.3 Roma, c'è lesione al flessore per Pellegrini: potrebbe stare fuori circa un mese
Immagine news Serie A n.4 Cagliari-Cremonese, le formazioni ufficiali: sardi con Borrelli-Esposito, Okereke dal 1'
Immagine news Serie A n.5 De Laurentiis: "In Figc serve uno che si interfacci col Governo. Uefa e Fifa mentono sui soldi"
Immagine news Serie A n.6 Parma, Cuesta: "Dubbi sulla presenza di Ondrejka. Falso nove? So che giocheremo in undici"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Frosinone-Palermo a Reggiana-Carrarese tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Padova, Breda: "Battere l'Empoli è ora fondamentale: potremmo scavalcarlo in classifica"
Immagine news Serie B n.3 Pio Esposito: "Fortunato ad aver fatto due anni a Spezia in B. Devo ringraziare D'Angelo"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, D'Angelo: "Sentiamo tutti il peso della situazione, ma possiamo rivedere la luce"
Immagine news Serie B n.5 Da Frosinone-Palermo a Pescara-Sampdoria, i convocati per la 34ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, scontro salvezza a Pescara: tre punti e un dubbio da sciogliere per Lombardo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lecco, Bonaiti: "Abbiamo fatto il nostro e aspettiamo gli altri risultati. E sul gol..."
Immagine news Serie C n.2 Benevento in Serie B, la gioia di Floro Flores: "Un’emozione così è indescrivibile"
Immagine news Serie C n.3 Bandecchi: "La Ternana non deve fallire. Ci sono ancora spiragli, ci dobbiamo lavorare"
Immagine news Serie C n.4 Alcione Milano, Cusatis: "La partita è stata molto equilibrata. Lotta playoff tiratissima"
Immagine news Serie C n.5 Il Lecco aggancia l'Union Brescia al secondo posto, ma Valente frena: "È ancora lunga"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, il programma della 36ª: possono arrivare nuovi verdetti in chiave retrocessione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Aston Villa, al Dall'Ara arriva la grande favorita del torneo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.3 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Soncin: "Sentiamo la responsabilità. Vogliamo giocarci il primo posto fino all'ultimo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…