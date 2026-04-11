Torino-Verona senza gol? Praticamente impossibile. I quattro scivoloni granata
Torino fuori dalla lotta per non retrocedere? Una vittoria contro il Verona chiuderebbe tutti i giochi in questo senso. Ma il peggio per i granata sembra ormai essere alle spalle, grazie anche alla buona cura portata da Roberto D’Aversa.
Il Verona invece, con il ko interno contro la Fiorentina, ha detto praticamente addio alla Serie A anche se c’è sempre la possibilità di salvarsi, ma solo in linea teorica. Tre vittorie in questo campionato per i gialloblu, due di queste sono arrivate proprio in trasferta, dove i veneti hanno raccolto 11 dei 18 punti fatti fin qui.
Sono solo 4 i successi scaligeri nel capoluogo piemontese. L’ultimo di questi è l’1-4 del 12 marzo 2012, si giocava per la Serie B. In A invece, la vittoria manca dal 2000.
Seconda peggior difesa della massima categoria: Torino e Verona in questo senso partono alla pari con 53 reti subite per entrambe. Per questo ci attendiamo una partita in cui non mancheranno i gol.
TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)
38 incontri disputati
16 vittorie Torino
18 pareggi
4 vittorie Verona
56 gol fatti Torino
38 gol fatti Verona
LA PRIMA SFIDA A TORINO
1957/1958 Serie A Torino vs Verona 0-0, 16° giornata
L’ULTIMA SFIDA A TORINO
2024/2025 Serie A Torino vs Verona 1-1, 31° giornata