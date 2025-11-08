Torino, i convocati di Baroni per il derby con la Juventus: torna Aboukhlal, ancora out Israel
Attraverso i propri canali ufficiali il Torino ha reso noti i calciatori convocati da Marco Baroni, attesi al derby contro la Juventus in programma questo pomeriggio all'Allianz Stadium alle 18:00 e valido per la undicesima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico fiorentino in attacco recupera Aboukhlal ma in porta dovrà fare ancora a meno di Israel. Questa la lista completa:
Portieri: Paleari, Popa Siviero;
Difensori: Biraghi, Coco, Dembele, Ismajli, Lazaro Maripan, Masina, Nkounkou, Pedersen;
Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Asllani, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic;
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata.
