Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Torino, tour de force a gennaio: 6 gare in 20 giorni per interpretare la stagione dei granata

Torino, tour de force a gennaio: 6 gare in 20 giorni per interpretare la stagione dei granataTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:15Serie A
Emanuele Pastorella

Arrivati praticamente al giro di boa del campionato, il Torino non ha ancora capito quale possa essere il proprio obiettivo stagionale. Un inizio da incubo, poi la ripresa con un mese da imbattuto tra ottobre e novembre, la paura di sprofondare con tre sconfitte di fila, il rilancio con la doppietta Cremonese-Sassuolo e la nuova battuta d’arresto nell’ultima del 2025 contro il Cagliari: sulla sponda bianconera del Po c’è Luciano Spalletti che parla di montagne russe per la sua Juventus, ma pure Marco Baroni deve avere lo stesso pensiero per il suo Toro. Anche perché, ogni volta che i granata mandano segnali positivi, poi puntualmente ricadono negli stessi errori e sono costretti a ripartire nuovamente da zero. Al Filadelfia si è fatta la promessa di provare il salto di qualità in questo 2026, diciamo che questo lungo e impegnativo gennaio ormai iniziato darà risposte quasi definitive sulla stagione del Toro.

Tra domenica a Verona e il 24 a Como, Vlasic e compagni saranno attesi da sei partite in 20 giorni, aspettando di capire ancora quando verrà calendarizzata la sfida della 22esima giornata contro il Lecce. Di fatto la squadra di Baroni vivrà un mese a ritmi da Europa, l’obiettivo di ogni anno ma che, a meno di incredibili exploit e impronosticabili crolli di tante altre squadre nella seconda parte di campionato, rimarrà un sogno anche quest’anno. Nel calendario dei granata ci sarà un po’ di tutto: il primo impegno in trasferta sarà contro un Verona che lotta per non retrocedere, poi il turno infrasettimanale casalingo contro l’Udinese da metà classifica proprio come il Toro, infine la gara a Bergamo contro un’Atalanta che si sta riprendendo, un altro appuntamento al Grande Torino contro la Roma che lotta per lo scudetto, e il prossimo 24 gennaio la sfida a Como contro una rivelazione. In tutto questo, poi, ci sarà un altro atto contro i giallorossi di Gasperini, martedì 13 all’Olimpico negli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco perché basteranno queste sei gare in 20 giorni per capire se davvero questo 2026 potrà essere l’anno del salto in alto.

Articoli correlati
7 partite in calendario durante il mercato per il Torino. Due sfide di fila contro... 7 partite in calendario durante il mercato per il Torino. Due sfide di fila contro la Roma
Mezzo Torino potrebbe salutare al 30 giugno. Il punto tra chi è di proprietà e chi... Mezzo Torino potrebbe salutare al 30 giugno. Il punto tra chi è di proprietà e chi in prestito
Torino, Ngonge è già in uscita? Il belga non gioca più e il Napoli ha contattato... Torino, Ngonge è già in uscita? Il belga non gioca più e il Napoli ha contattato i granata
Altre notizie Serie A
Allegri risolve un enigma e ne genera un altro. Quanti dubbi per stasera! Allegri risolve un enigma e ne genera un altro. Quanti dubbi per stasera!
Torino, tour de force a gennaio: 6 gare in 20 giorni per interpretare la stagione... Torino, tour de force a gennaio: 6 gare in 20 giorni per interpretare la stagione dei granata
Fiorentina, oggi il via al mercato della 'rinascita': Solomon il primo di una serie... Fiorentina, oggi il via al mercato della 'rinascita': Solomon il primo di una serie di diversi colpi
Juventus, Spalletti può sorridere: Conceicao ci sarà contro il Lecce Juventus, Spalletti può sorridere: Conceicao ci sarà contro il Lecce
Lazio, l'eredità di Immobile e il poco feeling con Sarri: l'amore mai sbocciato col... Lazio, l'eredità di Immobile e il poco feeling con Sarri: l'amore mai sbocciato col Taty
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° gennaio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° gennaio
Roma, accelerata per Raspadori: in chiusura il prestito oneroso con diritto di riscatto... Roma, accelerata per Raspadori: in chiusura il prestito oneroso con diritto di riscatto
Ancora 6 mesi di contratto: i giocatori delle 20 squadre di Serie A in scadenza nel... Ancora 6 mesi di contratto: i giocatori delle 20 squadre di Serie A in scadenza nel 2026
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Le più lette
1 Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
2 2 gennaio 1971, a Glasgow muoiono 66 persone. Altre 200 rimangono ferite
3 Davide Santon, il predestinato di José Mourinho. Bloccato per i tanti infortuni
4 Lazio, l'eredità di Immobile e il poco feeling con Sarri: l'amore mai sbocciato col Taty
5 …con Giocondo Martorelli
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, accelerata per Raspadori: in chiusura il prestito oneroso con diritto di riscatto
Immagine top news n.1 Lazio, Castellanos al West Ham: in serata scambio di documenti, entro il weekend a Londra
Immagine top news n.2 Castellanos ai saluti: West Ham-Lazio verso l'intesa per 30 mln, l'argentino ha già detto sì
Immagine top news n.3 Atalanta, Palladino recupera Zappacosta: riecco l'esterno in gruppo. Terapie per Bellanova
Immagine top news n.4 Milan, Allegri: "Nkunku out, Leao ok, Gabbia in panchina. Pavlovic e Pulisic vediamo"
Immagine top news n.5 Juventus, buone notizie in vista del Lecce: Conceicao in gruppo. E c'è ancora Elimoghale
Immagine top news n.6 Fiorentina, Ferrari conferma Paratici: "In arrivo un responsabile dell'area sportiva"
Immagine top news n.7 Enzo Maresca non è più l'allenatore del Chelsea: la nota dei Blues
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026 Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.2 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.3 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Il commento degli opinionisti sui migliori allenatori della Serie A del 2025
Immagine news Serie A n.2 Il parere degli esperti sui tre migliori calciatori del 2025 in Serie A
Immagine news Serie C n.3 Fontana: "Il Vicenza sta facendo un campionato a parte. Nel Girone B, meriti all'Ascoli"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Allegri risolve un enigma e ne genera un altro. Quanti dubbi per stasera!
Immagine news Serie A n.2 Torino, tour de force a gennaio: 6 gare in 20 giorni per interpretare la stagione dei granata
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, oggi il via al mercato della 'rinascita': Solomon il primo di una serie di diversi colpi
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Spalletti può sorridere: Conceicao ci sarà contro il Lecce
Immagine news Serie A n.5 Lazio, l'eredità di Immobile e il poco feeling con Sarri: l'amore mai sbocciato col Taty
Immagine news Serie A n.6 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° gennaio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, da Tiritiello a Fumagalli: ecco la top e flop della Virtus Entella
Immagine news Serie B n.2 Serie B, da Busio a Adorante: ecco la top e flop del Venezia
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, quattro club spagnoli sulle tracce di Narro
Immagine news Serie B n.4 Serie B, da Molina a Tronchin: ecco la top e flop del Sudtirol
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, colpo dalla D: preso Dos Santos dal Saluzzo
Immagine news Serie B n.6 Serie B, da Esposito a Vignali: ecco la top e flop dello Spezia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sabato torna in campo la Serie C: il programma dalla 20ª alla 31ª giornata del campionato
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Berra è il rinforzo in difesa: stamani si è allenato, domani l'ufficialità
Immagine news Serie C n.3 Lecco, Minadeo: “Siamo orgogliosi del percorso. Playoff obiettivo dichiarato”
Immagine news Serie C n.4 Picerno, il dg Greco: "Mercato? Lavoriamo in maniera decisa, vogliamo cambiare"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Immagine news Serie C n.6 Foggia, il ds Musa: "In attacco siamo scoperti, a gennaio dobbiamo rinforzare quel reparto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cagliari-Milan, un solo successo rossoblù in 25 anni (firmato Pisacane)
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.2 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.5 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…