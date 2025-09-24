Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Torino, ieri Cairo al Filadelfia: discorso alla squadra su fiducia e responsabilità

Torino, ieri Cairo al Filadelfia: discorso alla squadra su fiducia e responsabilitàTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:23Serie A
di Pierpaolo Matrone

Momento di svolta in casa Torino. Nel pomeriggio di ieri, il presidente Urbano Cairo si è recato al Filadelfia per un incontro di oltre tre ore con la squadra. Un discorso diretto - scrive il Corriere di Torino - volto a scuotere l'ambiente dopo la deludente sconfitta subita contro l'Atalanta. Cairo ha chiesto un'immediata reazione, a partire dalla sfida di Coppa Italia contro il Pisa, che non ammette passi falsi.

Il presidente ha voluto ribadire la sua fiducia nel progetto, ma ha anche sottolineato l'importanza di un senso di responsabilità, specialmente dopo un ko che ha ricordato il brutto esordio di campionato contro l'Inter. L'obiettivo è ritrovare quel Toro solido e coraggioso che solo dieci giorni fa aveva conquistato l'Olimpico di Roma.

Cairo ha anche affrontato il delicato tema della contestazione da parte della tifoseria, rievocando i momenti gloriosi dei suoi primi anni di presidenza per far capire alla squadra la passione e l'attaccamento dei tifosi. L'appello del presidente è chiaro: i giocatori devono ricucire lo strappo con la gente, riconquistando la fiducia del proprio pubblico.

Per la sfida di Coppa Italia, mister Baroni non farà un turnover eccessivo: in porta spazio a Paleari, mentre in campo ci saranno probabilmente Gineitis e Ngonge. Ma più che i nomi, conterà l'atteggiamento, per dare una svolta a questa stagione e far tornare il Toro a sorridere.

Articoli correlati
Pronostico Torino-Pisa: granata favoriti, ma Gilardino vuole l'impresa Pronostico Torino-Pisa: granata favoriti, ma Gilardino vuole l'impresa
Pisa, Gilardino verso il Torino in coppa: "Chi ha giocato poco potrà mettersi in... Pisa, Gilardino verso il Torino in coppa: "Chi ha giocato poco potrà mettersi in mostra"
Belotti, nuova vita a Cagliari: "Non mi aspettavo che i tifosi mi chiamassero subito... Belotti, nuova vita a Cagliari: "Non mi aspettavo che i tifosi mi chiamassero subito sotto la curva"
Altre notizie Serie A
Venezia, a breve Nunzio Lella in conferenza stampa dopo la vittoria sul Verona Live TMWVenezia, a breve Nunzio Lella in conferenza stampa dopo la vittoria sul Verona
Questo Como vola alto: Baturina al primo assist, Douvikas purga il Sassuolo 2-0 Questo Como vola alto: Baturina al primo assist, Douvikas purga il Sassuolo 2-0
Grave infortunio per Leoni col Liverpool, il Parma: "Forza Giovanni. Tutto il club... Grave infortunio per Leoni col Liverpool, il Parma: "Forza Giovanni. Tutto il club è con te"
Verona, Slotsager al debutto: "Che gioia, ma peccato per il ko. Idolo? Kjaer" Live TMWVerona, Slotsager al debutto: "Che gioia, ma peccato per il ko. Idolo? Kjaer"
Inaugurazione Stadio dei Pini, Spalletti: "Torneo di Viareggio unico al mondo" TMWInaugurazione Stadio dei Pini, Spalletti: "Torneo di Viareggio unico al mondo"
Cagliari, si ferma Zappa: ha riportato un risentimento al retto femorale della coscia... Cagliari, si ferma Zappa: ha riportato un risentimento al retto femorale della coscia sinistra
Venezia, Stroppa: "I derby si vincono anche così, lo dedico ai tifosi" Live TMWVenezia, Stroppa: "I derby si vincono anche così, lo dedico ai tifosi"
Ferrara: "Napoli, aumentano le aspettative. In Champions può essere protagonista"... TMWFerrara: "Napoli, aumentano le aspettative. In Champions può essere protagonista"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: l’ordine di Allegri. Juve: le ammissioni di Rocchi. Inter: le sentenze su Pio. Napoli: la tecnica-Conte. E il vincitore del Pallone d’Oro…
Le più lette
1 La clamorosa denuncia dell'ex arbitro Mazzoleni: "FIGC deve pagare compensi da aprile"
2 Milan: l’ordine di Allegri. Juve: le ammissioni di Rocchi. Inter: le sentenze su Pio. Napoli: la tecnica-Conte. E il vincitore del Pallone d’Oro…
3 Milan sfumato, Boniface ora posta pensieri folli sui social: il Werder vuole spiegazioni
4 Conte reputa importanti giocatori da 60 milioni. Come Hojlund allo United o Arthur alla Juve
5 Non è un acquisto da RedBird, né ciò che voleva Allegri. Eppure è già il Milan di Nkunku
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Nuovo innesto nella Juventus, Darren Burgess nominato Director of Performance. Tutti i dettagli
Immagine top news n.1 Buongiorno ancora ai box, come nel 45% delle partite del Napoli da quando è arrivato
Immagine top news n.2 Davide Lippi: "Juventus, Vlahovic poteva partire. Spinazzola non è una sorpresa"
Immagine top news n.3 Napoli, il report sull'infortunio di Alessandro Buongiorno: c'è lesione
Immagine top news n.4 Samp, la tifoseria unita contro la proprietà: "Individuate un compratore e andatevene"
Immagine top news n.5 Nizza-Roma, le probabili formazioni: Dovbyk insidia Ferguson. Chance per Tsimikas?
Immagine top news n.6 Napoli, De Laurentiis: "Il calcio così com'è concepito è destinato a morire a causa dei costi"
Immagine top news n.7 Lazio, Lotito: "Vado avanti per la mia strada, come il futuro di questo club è garantito"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Crisi nerissima Sampdoria: promessa la A ma... Prima è da evitare la C! Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Prima di Mbappé senza esserne più forte (e di Yamal). Giusto il Pallone d'Oro a Dembelé?
Immagine news podcast n.2 La domenica che meritava Lorenzo Pellegrini
Immagine news podcast n.3 Perché con Pio Esposito l'Inter ha vinto tre volte
Immagine news podcast n.4 Il futuro del Milan parte dai rinnovi: un caso complicato e i big da blindare
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Greco: "Torres ringiovanita, ha bisogno di tempo ma le qualità ci sono"
Immagine news Serie C n.2 Di Donato: "L'Ascoli darà filo da torcere all'Arezzo. Sorprende il Cittadella così indietro"
Immagine news Serie A n.3 Davide Lippi: "Chiellini farà una grande carriera". E sulla Juventus: "Mi piace lo spirito"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Venezia, a breve Nunzio Lella in conferenza stampa dopo la vittoria sul Verona
Immagine news Serie A n.2 Questo Como vola alto: Baturina al primo assist, Douvikas purga il Sassuolo 2-0
Immagine news Serie A n.3 Grave infortunio per Leoni col Liverpool, il Parma: "Forza Giovanni. Tutto il club è con te"
Immagine news Serie A n.4 Verona, Slotsager al debutto: "Che gioia, ma peccato per il ko. Idolo? Kjaer"
Immagine news Serie A n.5 Inaugurazione Stadio dei Pini, Spalletti: "Torneo di Viareggio unico al mondo"
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, si ferma Zappa: ha riportato un risentimento al retto femorale della coscia sinistra
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, prosegue la preparazione in vista dell'Empoli: il report della sessione odierna
Immagine news Serie B n.2 Spezia, D'Angelo: "Abbiamo fatto una buona partita, perdere ai rigori fa male"
Immagine news Serie B n.3 Il Bari si prepara alla Sampdoria: tabella di lavoro differenziata per Mane
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, in vista del Bari tornano in gruppo Coucke e Venuti: il punto sui blucerchiati
Immagine news Serie B n.5 Pesante tegola in attacco per la Virtus Entella: Guiu operato alla clavicola sinistra
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, la sindaca Arrighi sulla curva nord: "Ok al cantiere, ora i lavori possono iniziare"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 6ª giornata - Trapani e Catania non vanno oltre lo 0-0 dopo i primi 45'
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 6ª giornata - La Salernitana crolla nell'extra time. Cuore Casarano, bene il Cosenza
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Costa: "Dolomiti Bellunesi, squadra ben allenata da ottimo tecnico. Ma vogliamo punti"
Immagine news Serie C n.4 Greco: "Torres ringiovanita, ha bisogno di tempo ma le qualità ci sono"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 6ª giornata - Dopo i primi 45', chiudono in vantaggio di Sorrento e Salernitana
Immagine news Serie C n.6 Di Donato: "L'Ascoli darà filo da torcere all'Arezzo. Sorprende il Cittadella così indietro"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan Femminile, Giuliani: "Si è subito sentita l'aria di rinnovamento. Ma siamo un bel gruppo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women's Cup, la Juventus raggiunge la Roma in finale: battuta l'Inter 2-1
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women's Cup, Juventus-Inter 1-0 al 45'. Il gol di Cambiaghi sblocca la gara
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Haavi: "Il derby al maschile ci ha dato motivazioni. Emozionante segnare in queste gare"
Immagine news Calcio femminile n.5 A Dubai le Women’s Series con l'Afghanistan. Infantino: “Tutte le donne abbiano accesso al calcio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Femminile, Mazzantini guarda già all'Inter: "Dobbiamo rivedere alcune cose"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Vincenzo Guerini, una carriera finita troppo presto e la "rivincita" da allenatore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dembélé se l’è meritato ma dove sono i predestinati Mbappé e Haaland?