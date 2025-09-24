Torino, ieri Cairo al Filadelfia: discorso alla squadra su fiducia e responsabilità

Momento di svolta in casa Torino. Nel pomeriggio di ieri, il presidente Urbano Cairo si è recato al Filadelfia per un incontro di oltre tre ore con la squadra. Un discorso diretto - scrive il Corriere di Torino - volto a scuotere l'ambiente dopo la deludente sconfitta subita contro l'Atalanta. Cairo ha chiesto un'immediata reazione, a partire dalla sfida di Coppa Italia contro il Pisa, che non ammette passi falsi.

Il presidente ha voluto ribadire la sua fiducia nel progetto, ma ha anche sottolineato l'importanza di un senso di responsabilità, specialmente dopo un ko che ha ricordato il brutto esordio di campionato contro l'Inter. L'obiettivo è ritrovare quel Toro solido e coraggioso che solo dieci giorni fa aveva conquistato l'Olimpico di Roma.

Cairo ha anche affrontato il delicato tema della contestazione da parte della tifoseria, rievocando i momenti gloriosi dei suoi primi anni di presidenza per far capire alla squadra la passione e l'attaccamento dei tifosi. L'appello del presidente è chiaro: i giocatori devono ricucire lo strappo con la gente, riconquistando la fiducia del proprio pubblico.

Per la sfida di Coppa Italia, mister Baroni non farà un turnover eccessivo: in porta spazio a Paleari, mentre in campo ci saranno probabilmente Gineitis e Ngonge. Ma più che i nomi, conterà l'atteggiamento, per dare una svolta a questa stagione e far tornare il Toro a sorridere.