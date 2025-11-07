Torino in ansia per Don Robella: il cappellano granata è grave in ospedale dopo un incidente

Torino è in ansia per Don Riccardo Robella, il cappellano del Torino è grave in ospedale. Il sacerdote stava rientrando da un incontro col il Toro Club Mondovì e a un chilometro e mezzo da Torino è stato coinvolto in un incidente stradale nella tarda serata di ieri. In questo momento si trova ricoverato presso il CTO di Torino.