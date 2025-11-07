Torino in ansia per Don Robella: il cappellano granata è grave in ospedale dopo un incidente
TUTTO mercato WEB
Torino è in ansia per Don Riccardo Robella, il cappellano del Torino è grave in ospedale. Il sacerdote stava rientrando da un incontro col il Toro Club Mondovì e a un chilometro e mezzo da Torino è stato coinvolto in un incidente stradale nella tarda serata di ieri. In questo momento si trova ricoverato presso il CTO di Torino.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
Le più lette
1 La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
Ora in radio
13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile