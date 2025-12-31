Torino, senti Sorrentino: "Dopo Milinkovic-Savic non avrei fatto azzardi in porta"

Fra le squadre che si guardano intorno per rinforzarsi in porta nel mercato di gennaio c'è il Torino, che proprio la scorsa estate ha accolto Franco Israel fra i pali. Partito titolare, l'uruguaiano si è fermato per infortunio per poi perdere quotazioni nelle gerarchie: oggi in porta ci va quello che doveva essere il suo vice, Alberto Paleari.

L'ex portiere granata Stefano Sorrentino ha parlato di questo tema nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa oggi in edicola. A suo dire dopo l'addio di Vanja Milinkovic-Savic, approdato al Napoli, il Toro doveva virare su un giocatore che desse maggiori certezze: "Dopo la scommessa di Milinkovic-Savic, vinta pur con tante problematiche, non avrei fatto azzardi", ha fatto notare. E ora? "Circolano nomi, ma serve qualcuno che conosce la piazza", ha aggiunto. Potrebbe essere Mandas della Lazio il nome giusto? "Non so se cambierebbe le cose. Forse andrebbe meglio Perin che conosce la città, ma può tornare al Genoa", ha spiegato.

Sulla squadra di Marco Baroni ha poi analizzato: "Per il salto di qualità manca la testa giusta, è l’aspetto mentale dei giocatori che sposta gli equilibri: guardate la Fiorentina, non si può certo dire che difetti in qualità, eppure è ultima. Baroni non è in discussione, sta avendo problemi come quelli che l’hanno preceduto".