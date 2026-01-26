Torino, Maripan non ha gradito l'offerta per il rinnovo. E ora potrebbe anche partire
In casa Torino le riflessioni non riguardano solo gli acquisti: occhio anche alla situazione di Guillermo Maripan, che da un paio di settimane ha perso a sorpresa il posto da titolare dopo essere stato uno dei pochi a non affondare all’andata. La situazione contrattuale del cileno sta divenendo spinosa, visto che l’ex Monaco non ha apprezzato la proposta di rinnovo fino al 2027 con stipendio al ribasso presentata da Petrachi.
Uno stallo che potrebbe aprire magari - in caso di buona offerta per tutte le parti in causa - anche a una separazione. A quel punto i granata dovrebbero intervenire per due difensori centrali e non più uno, fa sapere oggi Tuttosport.
Editoriale di Enzo Bucchioni Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
