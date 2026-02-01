Torino, Maripan al 45': "Casadei è forte, lo cerchiamo tanto perché ha la qualità giusta"
Il difensore del Torino Guillermo Maripan ha parlato ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo col Lecce: "Casadei è forte, andiamo a cercarlo perché ha la qualità per giocare".
