Torino, Moretti: "Partita molto difficile: serviranno determinazione, fame e ambizione"
Emiliano Moretti, dirigente del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista del match casalingo contro l’Udinese valido per la 19^ giornata di Serie A.
Partita molto importante: in caso di vittoria si possono aprire scenari interessanti?
"Affrontiamo una partita molto difficile, in cui dobbiamo mettere dentro determinazione, fame e ambizione feroce che ci porti il livello di prestazione di squadra per arrivare al risultato".
