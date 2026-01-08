Un gol al debutto come nelle migliori favole. Chi è Yael Trepy, il giovane talento del Cagliari

Debutto da sogno per Yael Trepy. Il giovanissimo attaccante del Cagliari ha impiegato pochissimi minuti per lasciare il segno, trovando addirittura il gol decisivo alla sua prima apparizione in Serie A. Entrato in campo all’84’ al posto di Zappa, il talento rossoblù ha cambiato il volto della gara, firmando la rete che ha permesso al Cagliari di strappare un punto prezioso sul campo della Cremonese.

Chi è Trepy?

Classe 2006, italo-francese, Trepy è considerato il vero fiore all’occhiello della Primavera del Cagliari. In questa stagione ha già messo insieme numeri importanti: 5 gol e 1 assist in 12 presenze, confermandosi come uno dei profili più interessanti del vivaio isolano. Pisacane, che lo ha già allenato nel settore giovanile, lo aveva voluto con sé anche nel ritiro estivo e non ha esitato a lanciarlo nella mischia nel momento del bisogno.

Il suo gol è una fotografia delle sue qualità: servito da Mazzitelli, Trepy ha controllato il pallone al limite dell’area proteggendolo con il fisico, per poi liberare un potente sinistro che non ha lasciato scampo ad Audero. Un’esecuzione da attaccante vero, che ha subito acceso i riflettori sul suo nome.

Nel corso di questa stagione il giovane era già entrato più volte nel giro della prima squadra, venendo convocato e rimanendo in panchina nelle ultime tre gare di Serie A contro Pisa, Torino e Milan, oltre alla sfida di Coppa Italia contro il Napoli. Ora, però, il suo nome è finalmente finito sul tabellino dei marcatori: un debutto che sa già di promessa mantenuta.