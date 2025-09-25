Torino, Ngonge: "Dobbiamo rispondere in campo alla contestazione"
Scelto da mister Baroni negli undici titolari per la sfida di Coppa Italia contro il Pisa, Cyril Ngonge ha commentato il match ai microfoni di Mediaset: "Non è bello ma tocca a noi rispondere e fare un passo in avanti verso i tifosi. Dovremo mettere l'atteggiamento giusto e trovare risultato positivo".
