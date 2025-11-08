Torino, Paleari: "Con me avevo dieci tori che hanno dato l'anima, sono contentissimo"
Il portiere del Torino Alberto Paleari ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la stracittadina contro la Juventus terminata 0-0 e valevole per l’11^ giornata di Serie A.
Testa e cuore: erano questi i valori di cui parlava Baroni in conferenza?
"Era fondamentale portarli in campo. Al mio fianco avevo dieci tori che hanno dato l'anima per non farli tirare: sono stati bravissimi e sono contentissimo".
Oggi è stata una scelta farti giocare dall'inizio.
"Sono contentissimo, non ho parole. Me la godrò quando tornerò a casa dalle mie bambine".
