Torino, Paleari: "Con me avevo dieci tori che hanno dato l'anima, sono contentissimo"

Il portiere del Torino Alberto Paleari ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la stracittadina contro la Juventus terminata 0-0 e valevole per l’11^ giornata di Serie A.

Testa e cuore: erano questi i valori di cui parlava Baroni in conferenza?

"Era fondamentale portarli in campo. Al mio fianco avevo dieci tori che hanno dato l'anima per non farli tirare: sono stati bravissimi e sono contentissimo".

Oggi è stata una scelta farti giocare dall'inizio.

"Sono contentissimo, non ho parole. Me la godrò quando tornerò a casa dalle mie bambine".