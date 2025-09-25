Live TMW Torino, Paleari: "Ho fatto una bella parata, non vedo l'ora di andare a Roma per gli ottavi"

23.51 - Il portiere del Torino, Alberto Paleari, incontrerà i giornalisti dopo la vittoria per 1-0 nella sfida contro il Pisa, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Come ha visto il Toro rispetto alle precedenti gare? E che parata all'ultimo...

"Viviamo per momenti come questo. Noi che giochiamo meno, vogliamo sempre sfruttare l'occasione: e non vedo l'ora di andare a Roma. Volevamo partire forte, ci siamo riusciti considerando anche che nell'undici iniziale non c'erano tanti titolarissimi. Siamo un po' calati, mi prendo le cose positive"

Come si fa a farsi trovare pronti?

"Nella mia carriera, il lavoro ha sempre pagato. Ho fatto tutte le categorie dalla C2, ora sono in Serie A al Toro. E' la costanza quotidiana, non mollare mai ed essere sempre presenti, oltre a trasferire al gruppo i miei valori. Credo di averci messo del mio"

Come si spiega il momento del Toro? Come state vivendo la situazione considerando anche la situazione ambientale?

"Mi è dispiaciuto che una parte di pubblico non si sia goduto il primo gol, sotto la curva. Sulla squadra, dico che ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che questa sarebbe stata la nostra possibilità. C'è stata tanta concentrazione, non è mai facile: il calcio è un gioco, ma quando non si gioca da tanto non è facile dare il proprio contributo. Parlo di Nkounkou, di Dembele, di chi ha avuto meno spazio, e sono contento. Lavoreremo anche con un piglio più felice"

Si sente un leader?

"Per ciò che posso, anche perché siamo tre italiani, cerchiamo di integrare tutti. Abbiamo portato Simeone a Superga, stiamo integrando tutti e ci vuole pazienza, anche se nel calcio ce n'è sempre di meno. Creando l'amalgama, faremo sempre meglio"

Ore 23.58 - Termina la conferenza stampa di Paleari