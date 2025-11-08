Torino, Paleari prova a 'parare' anche la Juventus: a 33 anni il mondo capovolto

Com'è cambiato il mondo di Alberto Paleari: fino a poche settimane fa viveva il ruolo di secondo portiere, ma per lo stop di Israel si è trovato a difendere contro Genoa, Bologna e Pisa la porta del Toro. Un solo gol subito, tanti interventi decisivi per rilanciare la squadra di Marco Baroni.

Ora si appresta a giocare dal primo minuto anche contro la Juventus, nella partita che vale una stagione. Baroni infatti in conferenza stampa ha confermato che sarà lui a difendere i pali.

E pensare che fino a quella partita contro il Grifone, Paleari (a 33 anni) aveva giocato solamente quattro volte in Serie A, con la Lazio della stagione 2024/2025. Oggi pomeriggio sarà dunque un inedito assoluto per lui, visto che non ha mai affrontato la Juventus. Le sue prestazioni, come fa notare Tuttosport oggi in edicola, accendono già il dibattito su quale dovrà essere la gerarchia una volta che sarà rientrato Israel. "Israel è un portiere di valore ed è il suo valore che lo riporterà in porta, non le gerarchie, se pensasse che è la gerarchia a riportarlo in porta sarebbe un errore e questo vale per tutta la rosa", ha specificato l'allenatore ieri davanti ai giornalisti. "Israel sta sempre meglio, ma le prestazioni e la voglia di Paleari ci permettono di non forzare il suo rientro e per questo Alberto sarà in campo dal primo minuto", ha aggiunto.