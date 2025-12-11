Coppola già in uscita dal Brighton? Il difensore può tornare in Italia: lo segue la Fiorentina

Diego Coppola potrebbe tornare in Italia dopo soli pochi mesi dalla sua partenza. Il giovane difensore centrale, trasferitosi dal Verona al Brighton la scorsa estate per circa 11 milioni di euro, non sta trovando lo spazio sperato in Premier League sotto la guida di Fabian Hurzeler. Finora ha totalizzato solo tre presenze in campionato e altre tre in Carabao Cup, numeri che lo rendono un profilo appetibile per diversi club alla ricerca di rinforzi difensivi per gennaio.

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato internazionale, Fabrizio Romano, la Fiorentina sarebbe una delle squadre italiane maggiormente interessate al classe 2003, avendo già chiesto informazioni sulla sua situazione. I viola non sarebbero però gli unici in corsa: anche l’Espanyol avrebbe manifestato un forte gradimento, pronto a competere per assicurarsi il giocatore.

Il mese di gennaio potrebbe dunque trasformarsi in un periodo particolarmente movimentato per Coppola, con più club al lavoro per capire margini, formule e tempi di un eventuale trasferimento.