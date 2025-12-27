Polonia, Lewandowski al vetriolo: "L'ex CT Probierz? Non provo particolare affetto..."

Nel corso di un’intervista al giornalista polacco Bogdan Rymanowski sul suo canale YouTube, Robert Lewandowski non ha parlato solamente del suo futuro al Barcellona. Infatti, la punta polacca di 37 anni si è ritagliato un momento per analizzare le difficoltà nel percorso verso i Mondiali 2026, visto che prima dovrà passare per i playoff: "Ci aspettano avversari complicati. Non sarà semplice, ma giocare in casa contro l’Albania, con la nostra gente, ci dà qualcosa in più".

Oltre al presente, Lewa si è soffermato un attimo anche sulla carriera intrapresa: "Arrivare al vertice non è la cosa più difficile. La parte complicata è restarci. Per molti anni abbiamo dovuto portare il nostro corpo e la nostra mente al limite". L'attaccante del Barcellona ha ricordato anche l’episodio con il precedente commissario tecnico polacco, Michal Probierz, quando perse la fascia di capitano e decise di allontanarsi temporaneamente dalla nazionale: "Non provo particolare affetto per lui", ha ammesso.

Pur riconoscendo che col tempo l’impatto di quella decisione si è attenuato. "All’inizio mi ha sorpreso molto, poi l’ho superata". Infine, il giocatore del Barça ha parlato anche della sua famiglia. "Mio padre non mi ha mai visto giocare da professionista, ma sento che mi osserva dal posto migliore dello stadio", ha confidato in un momento denso di emozione.