Torino, Ricci: "Siamo carichi, le nazionali a volte sono insidiose"

Il Torino ospita il Monza nella 30^ giornata di Serie A, gara tra due allenatori molto offensivi che promette bene. Nel prepartita il granata Ricci si è fermato a parlare a Dazn:

- Cosa si dice nello spogliatoio in merito all'Europa?

"Noi siamo carichi, come in tutte le partite, tanti si sono aggregati più tardi per le nazionali, a volte sono insidiose, devi tornare e calarti subito nella parte nel migliore dei modi".