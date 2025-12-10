Ufficiale Torino, scossone in dirigenza: esonerato il ds Vagnati. Al suo posto torna Petrachi

Scossone importante in casa Torino. Con un comunicato ufficiale il club granata ha esonerato il direttore sportivo Davide Vagnati assegnando il posto a Gianluca Petrachi, che torna dunque all'interno della dirigenza del Toro. Questo il testo: "Il Torino Football Club comunica l'esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall'incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso in questi quasi sei anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera.

La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!".