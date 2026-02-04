Torino, senti Fusi: "Magari troveranno un'Inter un po' distratta dalle altre competizioni"

L'ultima volta che il Torino vinse la Coppa Italia fu nel 1993, con Luca Fusi come capitano. Proprio l'ex mediano ha anticipato il tipo di sfida che attende i granata questa sera all'U Power Stadium - stadio d'eccezione rispetto a San Siro impegnato per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 - contro l'Inter capolista in campionato.

"Nelle partite secche le motivazioni sono diverse, magari troveranno una squadra un po' distratta dalle altre competizioni", ha suggerito il 62enne nell'intervista rilasciata a La Stampa. "Il Toro deve essere pronto a cogliere l’occasione. Come deve giocare la squadra di Baroni? Libera di testa. La vittoria contro il Lecce ha tolto tensioni e deve far guardare con un'altra luce questa sfida che può rappresentare una svolta importante".

Un giocatore su tutti è il cavallo di battaglia: "Vlasic", assicura Fusi. "Deve dare tutto sapendo che in campionato a Firenze non ci sarà. Però ai miei tempi la forza del Toro era vincere con questa maglia: i calciatori di oggi dovrebbero metterselo in testa". Gli ultimi risultati - 4 sconfitte nelle ultime 5 partite di Serie A - rendono la squadra di Baroni troppo imprevedibile: "Da fuori vedo che in certe partite riesce a tirare fuori tutto, invece quando sa che deve vincere contro gruppi meno blasonati non ha la stessa forza", riconosce l'ex calciatore granata. "Mancano giocatori che sappiano trascinare in queste sfide".