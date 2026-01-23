Torino, si intensificano i contatti per Olusesi del Tottenham: obiettivo prestito con diritto

Il Torino intensifica le manovre sul mercato e punta con decisione su Callum Olusesi. Il centrocampista inglese, classe 2007 e di proprietà del Tottenham, è finito nel mirino granata e i contatti tra le parti sono entrati in una fase più concreta.

Il direttore sportivo Gianluca Petrachi - riporta Sky Sport - sta lavorando per trovare l’intesa con il club londinese e l’obiettivo è provare a chiudere l’operazione già nei prossimi giorni.

La formula su cui si discute è quella del prestito con diritto di riscatto: una soluzione che consentirebbe al Torino di seguire da vicino il percorso di crescita del giovane talento, rimandando a più avanti la decisione su un eventuale acquisto a titolo definitivo.