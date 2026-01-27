Un talento al giorno, Callum Olusesi: Petrachi pronto a strapparlo al Tottenham

C'è grande curiosità in casa Torino per l'arrivo di Callum Olusesi, nato l'11 marzo 2007 a Lambeth, ultima scommessa degli uomini mercato granata, che stanno definendo l'arrivo di questo centrocampista inglese di origini nigeriane che milita nel Tottenham, con un contratto professionale fino al 30 giugno 2029. Cresciuto nell'accademia degli Spurs, ha esordito in prima squadra il 23 gennaio 2025 in Europa League contro l'Hoffenheim, subentrando negli ultimi minuti di una vittoria per 3-2, e ha fatto parte della rosa che ha vinto la competizione quell'anno.

Alto 175 cm e destro di piede, gioca principalmente come centrocampista centrale ma è versatile anche in ruoli offensivi o difensivi: parliamo di un mediano box-to-box che unisce tenacia difensiva a istinti creativi offensivi, ispirandosi a modelli come Steven Gerrard e Luka Modrić. Eccelle nel recupero palla grazie a un'ottima consapevolezza tattica e intercetti tempestivi, coprendo ampie zone di campo con un elevato tasso di lavoro; la sua bassa statura gli conferisce un baricentro basso per girarsi sotto pressione in spazi stretti, progredendo il gioco con passaggi precisi e visione di campo. Leader naturale, mostra maturità e compostezza, con spiccata propensione per dribbling e assist.

Nome: Callum Olusesi

Nato il: 11 marzo 2007

Nazionalità: inglese

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Tottenham

Assomiglia a: Frank Kessié

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale