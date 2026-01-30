Torino, in definizione l'arrivo di Olusesi dal Tottenham: è tornato a Londra per il visto

Il Torino è sempre più vicino a Callum Olusesi (18 anni, centrocampista dell’under 21 del Tottenham: sarebbe un rinforzo per la Primavera). Tra oggi e domani previsti nuovi dialoghi per cercare di completare l’accordo per il prestito con diritto. Per il prodotto del vivaio degli Spurs contratto fino al ‘29 con opzione per il ‘30.

Il giocatore ha già svolto le visite mediche e ora torna a Londra per il visto, fa sapere Sky Sport: il club granata sta formalizzando l'operazione, l'ennesima di questa settimana, anche se questo sembra essere più un arrivo di prospettiva che una risposta ai problemi della squadra di Baroni.

Le sue caratteristiche

Alto 175 cm e destro di piede, gioca principalmente come centrocampista centrale ma è versatile anche in ruoli offensivi o difensivi: parliamo di un mediano box-to-box che unisce tenacia difensiva a istinti creativi offensivi, ispirandosi a modelli come Steven Gerrard e Luka Modrić. Eccelle nel recupero palla grazie a un'ottima consapevolezza tattica e intercetti tempestivi, coprendo ampie zone di campo con un elevato tasso di lavoro; la sua bassa statura gli conferisce un baricentro basso per girarsi sotto pressione in spazi stretti, progredendo il gioco con passaggi precisi e visione di campo. Leader naturale, mostra maturità e compostezza, con spiccata propensione per dribbling e assist.