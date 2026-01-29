Torino su Kapuadi, aggiornamenti dalla Polonia: l'offerta granata per ora è troppo bassa

Un obiettivo del Torino per questi ultimi giorni di calciomercato di gennaio 2026 si direbbe essere Steve Kapuadi (27 anni), difensore centrale in forza al Legia Varsavia, di passaporto calcistico della Repubblica Democratica del Congo ma nato in Francia e dotato di doppia nazionalità transalpina che gli consente di essere inquadrato come comunitario.

Arrivano aggiornamenti direttamente dalla Polonia sulla pista di calciomercato che potrebbe portare Kapuadi verso il Torino. Con l'utilizzo del condizionale che è d'obbligo, visto quanto riferito dal portale specializzato Meczyki.pl, che conferma sì come le trattative tra i granata e il Legia siano in corso, ma spiega anche come l'offerta portata avanti fin qui dal Toro non è ritenuta soddisfacente dai polacchi.

Tra l'altro viene anche raccontato come già in estate il Legia si sia già mosso per ribadire la centralità e l'importanza di Kapuadi nel proprio progetto. In estate, per esempio, è stato detto no in risposta a un'offerta da 2 milioni di euro arrivata dal Blackburn in Inghilterra, con successivo rinnovo del contratto fino al 2028 fatto a settembre.