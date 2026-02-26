De Bruyne, ci siamo quasi? Il belga mette nel mirino Napoli-Torino per la convocazione

La lista dei recuperi in casa Napoli è destinata ad allungarsi nelle prossime settimane. Se il ritorno di Anguissa è ormai alle porte, anche Kevin De Bruyne inizia a intravedere il momento del rientro in gruppo, con l’obiettivo di rientrare gradualmente nel progetto tecnico di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista belga avrebbe messo nel mirino la sfida contro il Torino come possibile primo banco di prova in vista della convocazione. Prima, però, sarà necessario testarne le condizioni negli allenamenti congiunti di metà settimana, una consuetudine ormai consolidata a Castel Volturno per valutare i giocatori reduci da lunghi stop.

De Bruyne manca dal 25 ottobre, giorno dell’infortunio rimediato al Maradona contro l’Inter, match in cui aveva anche realizzato un calcio di rigore. Gli esami avevano evidenziato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra, portando alla decisione di intervenire chirurgicamente. L’operazione, effettuata il 29 ottobre dal chirurgo di fiducia Lieven Maesschalck, è riuscita senza complicazioni.

Dopo una prima fase di riabilitazione svolta in Belgio, da inizio settimana il belga è rientrato al Training Center per completare la riatletizzazione. I tempi di recupero, fissati per marzo, sono stati rispettati e il rientro si avvicina. Senza forzature, ma con una consapevolezza chiara: nel finale di stagione, De Bruyne può diventare una risorsa determinante.