Torino, è iniziata la trattativa per David Ricardo: primo no del Botafogo. I dettagli

Il talento che Gianluca Petrachi vuole portare al Torino è David Ricardo, difensore classe 2002 che veste la maglia del Botafogo e che sogna di giocare in Europa, un po' come tutti i sudamericani che puntano a diventare famosi nel calcio. Secondo quanto riportato da La Stampa, i granata stanno provando a convincere il club di Rio de Janeiro e hanno aperto una trattativa ufficiale. La prima offerta per prelevarlo in prestito con diritto di riscatto è stata respinta.

La valutazione che ne fanno in Brasile è di circa 7 milioni di euro e, in più, chiedono anche qualche garanzia, visto che devono riconoscere il 20% degli introiti alla sua ex squadra. Gli intermediari si rivedranno tra qualche giorno e si aggiorneranno per capire se e come andare avanti con l'affare. In carriera vanta 99 presenze e 6 gol con il Ceara e 29 apparizioni e una rete con il Botafogo.