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Totti e le figurine: “Una squadra la mettevo a testa in giù… Oggi sarò allo stadio”TMW
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Ivan Cardia
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Oggi alle 13:05Serie A
autore Ivan Cardia
14.10.2026 13:05Serie A
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Francesco Totti, come ambassador della Serie A, è stato protagonista del lancio del nuovo album Calciatori Panini: “Perché non fate un album di ex calciatori? Ricordo che una squadra la mettevo a testa in giù. Non posso dire la squadra, ma… La figurina speciale? Giannini era il mio idolo”.
Il Pupone ha confermato che stasera sarà all'Olimpico per Roma-Real Madrid di Champions League. "Dopo due anni torno allo stadio".
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