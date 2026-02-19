Germania, Italia o... Argentina: Tresoldi, il golden boy conteso che voleva giocare a tennis

A soli 21 anni, Nicolò Tresoldi sta iniziando a farsi notare nel grande calcio europeo. L’attaccante del Bruges ha segnato anche nei playoff di Champions League contro l'Atletico Madrid, portando a quattro le reti già realizzate nella competizione. In stagione, Tresoldi ha accumulato 2067 minuti in 41 partite ufficiali tra campionato e coppe, con 11 gol e 4 assist, confermandosi una delle giovani promesse più interessanti del panorama europeo.

Nato a Cagliari e cresciuto calcisticamente in Germania, ha rappresentato il Paese teutonico nelle selezioni giovanili U19, U20 e U21, collezionando già 22 presenze e 10 gol nella categoria maggiore. Come sottolinea Olé, il suo legame con l’Argentina tramite la madre, Barbara Caffi, gli apre la possibilità di vestire anche la maglia dell’Albiceleste; la normativa FIFA consente infatti il cambio di nazionale finché non si siano disputate tre partite ufficiali con la squadra maggiore: un dettaglio che lascia aperta la porta verso l’Argentina, già attenta ai giovani di doppia cittadinanza come Alejandro Garnacho e Nico Paz.

In conferenza, Tresoldi non ha nascosto il suo orgoglio: "Ho la grinta argentina", aveva dichiarato alla vigilia della sfida con l’Atletico. Alla domanda sulla scelta della nazionale, si è mostrato prudente: "Germania, Argentina e Italia. Con qualsiasi delle tre. La decisione arriverà al momento giusto". Sua madre ha aggiunto: "Noi restiamo dietro le quinte, è la sua storia e il suo percorso, lo sosterremo qualunque sia la sua scelta".

Prima del calcio, Tresoldi aveva intrapreso la carriera tennistica, partecipando a tornei giovanili legati alla Coppa Davis con la nazionale italiana Under 12, ispirato anche dal suo idolo Rafael Nadal. Alla fine ha scelto il calcio, seguendo le orme del padre, l’ex calciatore Emanuele Tresoldi, e ha debuttato a 17 anni nell'Hannover. Nel giugno 2025 è stato acquistato dal Bruges per circa 7 milioni di euro, cifra record per il club tedesco. Tresoldi è oggi uno dei talenti da seguire con attenzione: il suo futuro internazionale è tutto da scrivere.