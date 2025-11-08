Trevisani: "A Conte frega il giusto della Champions, lo Scudetto è il suo unico obiettivo"

Primo in campionato, anche se con tante inseguitrici alle calcagna. E ventiquattresimo in Champions League, cioè per adesso giusto giusto dentro ai playoff. Il Napoli sta vivendo un inizio di stagione tutto sommato positivo. E' questo il pensiero di Riccardo Trevisani, intervenuto al microfono di Televomero: "Il Napoli sta facendo bene, calcolando com’era andato il post scudetto l’altra volta. Anche le sue avversarie stanno facendo bene, sarà importante capire cosa succederà con le fatiche dell’Europa. Conte ha una media punti in Serie A che è quasi il doppio di quella nelle coppe. Lo scudetto è il suo obiettivo unico. Tant’è vero che il Napoli ha fatto i quarti di finale molto più recentemente del suo allenatore, con Spalletti tre anni fa. Mentre Conte li ha fatti nel 2013 quando era alla Juventus e uscì contro il Bayern Monaco".

Uno dei problemi palesati fin qui è senza dubbio quello del gol, specie nelle ultime partite (due volte consecutive a secco con Eintracht Francoforte e Como). Trevisani lo sottolinea: "Elmas è un giocatore di qualità. Spinazzola è un terzino e deve giocare terzino. Conte non vuole prendere gol, tutto il resto è secondario. Lukaku quando tornerà non sarà in grande condizione, ci vorranno diverse settimane per rivederlo in forma. L’anno scorso, il Napoli aveva 1.5 media gol segnati a partita. Non segnava tanto nemmeno con Lukaku e lo stesso centravanti belga non segnava tanto. Secondo me la partita con l’Eintracht ha un nesso psicologico: i sei gol subiti di Eindhoven hanno pesato un pochino nell’idea di partita con l’Eintracht".

Trevisani ribadisce che l'obiettivo di Conte è lo Scudetto, non la Champions League: "Io capisco che chi va allo stadio voglia divertirsi, ma a Conte della Champions frega il giusto. Per lui la priorità è il campionato su tutto. Ricordo quando fece 102 punti, ma uscì in semifinale col Benfica in Europa League e aveva la finale in casa. Lui è l’allenatore più forte che c’è per vincere gli scudetti. Ognuno ha le sue caratteristiche: se devi vincere la Champions, non prendi Conte. Il rumore dei nemici esiste. Conte in Italia porta spasso tutti. Dopo l’Inter ha detto mezza parola e li ha mandati tutti al manicomio. Questa cosa qua non è battibile.