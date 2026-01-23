Trezeguet torna al River: sarà ambasciatore e coordinatore in diverse aree strategiche

In un momento delicato, il River Plate ha annunciato il ritorno di uno dei giocatori più rappresentativi della propria storia. David Trezeguet è ufficialmente rientrato con un ruolo istituzionale ed è stato presentato nelle scorse ore dal nuovo presidente Stefano Di Carlo.

L’ex attaccante francese, già presente in prima fila durante l’insediamento dell’attuale dirigenza lo scorso dicembre, ricoprirà una funzione di ambasciatore del marchio River Plate. Come spiegato dal club attraverso una nota ufficiale, Trezeguet sarà una figura di riferimento per il rafforzamento dell’identità e del posizionamento internazionale dell’istituzione.

Il suo lavoro sarà svolto in coordinamento con diverse aree strategiche - Istituzionale, Marketing e Commerciale - e sarà orientato alla creazione di nuove opportunità di valore. Tra i compiti affidatigli figurano la costruzione e la gestione di alleanze strategiche, il supporto agli accordi commerciali con sponsor e partner, lo sviluppo di programmi dell'Academy ed esperienze formative, oltre alla rappresentanza ufficiale del club in eventi, cerimonie e incontri protocollari, sia in ambito nazionale che internazionale.

Una scelta che rientra nella volontà del River di continuare a consolidarsi come brand globale, affidandosi a volti riconoscibili e legati profondamente alla propria storia. Campione del mondo nel 1998 e d’Europa nel 2000 con la Francia, protagonista a Monaco e leggenda assoluta della Juventus, Trezeguet ha lasciato un segno indelebile anche al Monumental. Tornò in Argentina nel 2012, dopo la retrocessione in Primera B Nacional, risultando decisivo per la promozione con 13 gol in 19 partite e diventando un idolo nonostante una parentesi breve.