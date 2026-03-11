Valverde eroe: come i grandi bomber, è il 2° centrocampista del Real a fare tripletta in Champions

La notte perfetta di Federico Valverde contro il Manchester City non è stata solo decisiva per la vittoria del Real Madrid, ma è già entrata nella storia della UEFA Champions League grazie a una serie impressionante di record e statistiche.

Con la tripletta realizzata al Santiago Bernabéu, il centrocampista uruguaiano è diventato uno dei pochissimi giocatori capaci di segnare tre gol contro una squadra allenata da Pep Guardiola in Champions. Prima di lui ci erano riusciti solo grandi attaccanti come Sergio Agüero, Lionel Messi, Jamie Vardy (due volte), Christopher Nkunku, Viktor Gyökeres e Kylian Mbappé. Ma Valverde è l’unico ad aver firmato tre reti tutte nel primo tempo.

Il dato è ancora più sorprendente considerando il ruolo: nella storia del Real Madrid in Coppa dei Campioni solo un altro centrocampista era riuscito a segnare tre gol nella stessa partita, José Martínez Pirri, nel 1968 contro l’AEL. Valverde diventa così appena il secondo nella storia del club. La sua prestazione assume contorni ancora più incredibili guardando le statistiche personali: i tre gol segnati al City sono tanti quanti ne aveva realizzati in tutte le sue precedenti 75 presenze in Champions League.

L’uruguaiano entra inoltre in una ristretta élite di giocatori capaci di segnare una tripletta nel primo tempo di una gara a eliminazione diretta della competizione, accanto a nomi come Lionel Messi, Robert Lewandowski, Erling Haaland e Anthony Gordon. A differenza loro, però, Valverde è l’unico centrocampista. Anche dal punto di vista della tradizione uruguaiana si tratta di un evento rarissimo: prima di lui soltanto Walter Pandiani era riuscito a realizzare un hat-trick in Champions, nel 2001 con il Deportivo La Coruña contro il PSG.

Infine, la sua impresa entra nella storia delle fasi a eliminazione diretta della Champions League: una tripletta accompagnata da una vittoria per 3-0 è un evento rarissimo, riuscito in passato solo a giocatori come Ivica Olić, Robin van Persie e Cristiano Ronaldo. Una notte da record, dunque, che consacra Valverde come protagonista assoluto e che aggiunge un’altra pagina memorabile alla storia europea del Real Madrid.