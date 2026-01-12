Tutto troppo semplice per la Juventus: 3-0 sulla Cremonese all'intervallo

Tutto troppo semplice per la Juventus questa sera contro la Cremonese: 3-0 all'intervallo, partita virtualmente chiusa.



Bianconeri già avanti di due reti dopo il primo quarto d'ora: partita sbloccata al 12' grazie a Bremer. Azione da calcio piazzato con Yildiz che mette in mezzo, Terracciano che allontana di testa, Miretti ci prova dalla distanza e il pallone colpisce Bremer infilandosi in rete. Tre minuti più tardi il raddoppio, con Jonathan David su azione di ripartenza: Thuram avanza fino al limite e serve il canadese che controlla di destro e supera Audero in uscita col sinistro. Secondo gol consecutivo per l'attaccante, al terzo centro in campionato.

Cremonese che sembra poter riaprire la partita quando l'arbitro Feliciani assegna inizialmente un rigore per fallo di Locatelli su Zerbin. L'intervento del VAR porta il direttore di gara a tornare sui suoi passi, scatenando l'ira di Davide Nicola che viene espulso per proteste. Rigore che invece viene assegnato alla Juventus per un mani di Baschirotto su tiro di Thuram. Dal dischetto Yildiz si vede deviare il tiro da Audero, la palla finisce sul palo e di nuovo sui piedi del turco che deve solamente appoggiare: 3-0 al 45'.