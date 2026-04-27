Udinese, Atta: "Peccato non vincerla, siamo delusi. Nuovo ruolo? Ne ho parlato con Runjaic"
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Arhur Atta, centrocampista dell'Udinese, dopo il pareggio contro la Lazio, in cui è riuscito a segnare una doppietta, è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Una delusione, penso che abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo iniziato molto bene, poi preso il gol, però abbiamo reagito bene.
Alla fine eravamo vicini a vincere, un peccato, però così è il calcio. Dobbiamo imparare da questi momenti. Abbiamo parlato di questo nuovo ruolo prima della partita, il mister pensava che avrei fatto bene, io mi sento di aver fatto bene”.
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