Juventus, McKennie: "Spalletti si è presentato bene, mi ha chiesto lavoro e corsa"
Il centrocampista della Juventus Weston McKennie ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Cremonese valevole per la 10^ giornata di Serie A.
Come si è presentato Spalletti?
"Si è presentato bene, vuole entrare con energia. In tanti conoscono il suo modo di giocare, dobbiamo essere disponibili per tutte le cose che vuole fare in campo e fuori. Vediamo come va".
Una cosa che ti ha chiesto?
"Lavoro e correre".
