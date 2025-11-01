Cremonese, Nicola: "Modulo Juve? Ci siamo preparati su più di uno, conta la fame"

Il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Juventus valido per la 10^ giornata di Serie A.

Hai creato veramente qualcosa di importante: lo senti anche tu?

"Io di questo sono felice. Non mi attribuisco meriti particolari, se non quello di credere in ciascuno dei miei giocatori. Qui ognuno si può esprimere bene".

La prima di Spalletti: contro che avversario ha preparato questa partita?

"Abbiamo cercato di immaginare come potessero giocare e come occupare il campo a livello di sistema di gioco. Ci siamo preparati su più di uno, poi alla fine contano la fame e l'organizzazione".

Dove può arrivare Vandeputte?

"Credo che sia prioritario per lui dimostrare anche in A quello che ha dimostrato in B, ne va della sua crescita e della sua consapevolezza. Deve lavorare come sta facendo, mantenendo le giuste aspettative".