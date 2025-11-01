Juventus, McKennie: "Oggi è importante anche per il mister ma soprattutto per noi"

Il centrocampista della Juventus Weston McKennie ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida contro la Cremonese e dell'esordio di Spalletti in panchina: "Niente di particolare, vuole entrare con energia e noi dobbiamo essere disponibili per tutte le cose che vuole fare in campo e fuori. Dobbiamo concentrarci solo sul campo, non alle cose che dicono fuori. Tutte le partite sono delle opportunità, oggi è importante anche per il mister ma soprattutto per noi, vogliamo tornare al nostro livello. Scudetto? Pensiamo partita per partita, a vincerle tutte".