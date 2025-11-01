Juventus, Spalletti: "Dobbiamo stare insieme qualche mese, importante l'empatia"

Il mister della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Cremonese valevole per la 10^ giornata di Serie A.

Con che parole si è presentato ai giocatori?

"Si punta sempre sui rapporti, sono convinto che conti sempre la squadra e quindi se si ha un buon rapporto poi lavorando tutti insieme ti svegli un giorno e ti trovi del livello superiore. Dobbiamo stare insieme qualche mese, questa empatia se la facciamo nascere diventa meglio".

Si va verso la difesa a 4?

"Può darsi che sia così, devo assolutamente trovare la possibilità di sostituire la qualità di Yildiz oggi. Si cerca di fare la partita trovandola dentro i calciatori che ho a disposizione e quelli schierati mi sembrano i migliori".

Serve coraggio?

"Quello diventa fondamentale. Ci stai dentro e nel modo giusto, altrimenti ti metti da parte".