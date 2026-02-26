Udinese, Buksa: "Il mio Lens aveva più qualità, ma la Serie A è più difficile"

L'attaccante dell'Udinese Adam Buksa, intervistato da Weszlo.com, ha fatto il punto sulla stagione del club friulano. Queste le sue parole raccolte da Tuttoudinese.it:

"Penso che in Francia la qualità della mia squadra, il Lens, fosse maggiore rispetto a quella dell'Udinese, ma tatticamente la Serie A è sicuramente il campionato più difficile. È molto difficile trovare occasioni da gol. Il gol che ho segnato con il Lecce è stata una delle poche occasioni che ho avuto. Si lotta molto soprattutto a centrocampo, non ci sono tante chiare situazioni da gol. Non ho avuto grandi opportunità per segnare. L'intensità del gioco e dell'allenamento è completamente diversa rispetto alla Danimarca.

Avevo bisogno di tempo per inserirmi nella squadra e poter competere a livello fisico con i giocatori che sono lì da molto tempo. Poi è arrivata una lesione craniofacciale, che ha lasciato un segno ancora oggi, perché ancora non riesco a sentire completamente la parte destra del mio viso. Poi ho avuto delle chance per giocare, ho fatto buone partite senza segnare. Davanti la concorrenza è alta."