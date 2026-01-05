Udinese, ecco Juan Arizala: il colombiano a Villa Stuart per le visite mediche

L’Udinese si appresta ad accogliere ufficialmente Juan Arizala. L’esterno colombiano, come documentato dalle immagini dei colleghi di Sky, è infatti arrivato pochi minuti fa a Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche di rito, propedeutiche alla firma del contratto con il club friulano.

Classe 2005, cresciuto nell'Independiente Medellin, Arizala è un laterale mancino, capace di coprire tutta la fascia, di corsa e buona struttura fisica, con una certa propensione offensiva e qualche pecca in fase difensiva. Fisiologica, consideriamo che parliamo di un ragazzo che passerà dal campionato colombiano a quello italiano di Serie A.

Prima dell’Udinese, sembrava affare fatto per il Milan, pronto a sborsare 3 milioni di euro per convincere il club colombiano a privarsi di uno dei suoi migliori talenti, che sarebbe partito con tutta probabilità dal Milan Futuro in Serie D, per poi essere girato in prestito al Tolosa. Un inserimento graduale, forse troppo, che non ha convinto il giovane: a quel punto l’inserimento dei bianconeri e la chiusura dell’affare, sempre per la stessa cifra.