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Udinese, fra poco la conferenza stampa di Kristensen dopo la sfida contro il Genoa
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23.02 - Dopo la sfida di Marassi contro il Genoa, il difensore dell'Udinese Thomas Kristensen interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.
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