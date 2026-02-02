Udinese in vantaggio contro la Roma: punizione di Ekkelenkamp e deviazione di Malen, 1-0
Udinese meritatamente avanti contro la Roma. Punizione dal limite dell'area di Jurgen Ekkelenkamp, per la verità non troppo potente, e deviazione fortuita di Malen che col gomito spiazza Svilar. Bianconeri in vantaggio per 1-0 al 50'.
