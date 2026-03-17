Udinese-Juventus, gol annullato a Conceiçao. Tommasi a Open VAR: "Scelta giusta, caso Leao fa scuola"
Fra i temi analizzati a Open VAR c'è anche il gol annullato alla Juventus nella sfida poi vinta contro l'Udinese, con Teun Koopmeiners giudicato in posizione di fuorigioco attivo sul gol di Francisco Conceiçao:
Lunghissima l'analisi del VAR e poi l'on field review dell'arbitro Mariani, che poi annulla la rete del portoghese certificando la posizione irregolare del centrocampista olandese che "fa un movimento che impatta sulla visuale del portiere".
Questa la spiegazione di Dino Tommasi, componente della CAN: "C'è un caso scuola che è Milan-Pisa (col gol di Leao, ndr), da lì abbiamo dato parametri chiari: la distanza dalla porta, la vicinanza al portiere, Koopmeiners fa un movimento per togliere la gamba. I parametri per arrivare all'annullamento ci sono tutti".
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