Live TMW Udinese, Kabasele: "Il calcio sta diventando troppo soft, gli arbitri cercano troppo i dettagli"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta dell'Udinese contro il Bologna nella ventiseiesima giornata della Serie A 2025/26 (1-0 il risultato finale firmato dalla rete di Bernardeschi), è intervenuto Christian Kabasele. Il bianconero ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

Cosa vi sta mancando in questo periodo?

"È un momento difficile per noi. Ci sta mancando fortuna, ma dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo fatto un piccolo passo avanti a livello di prestazione lottando con un top club come il Bologna, ma ci manca ancora il risultato. Dobbiamo solo continuare sulla strada intrapresa".

Ormai sono sfumati tutti gli obiettivi stagionali per ambire alle posizioni alte di classifica?

"Abbiamo l'opportunità di finire tra i primi dieci della classifica e ad Udine questa cosa manca da almeno dieci anni. Questo è il nostro obiettivo e ci stiamo focalizzando su questo in ogni allenamento. Dobbiamo continuare a lavorare così e sono certo che poi cambieranno le sorti della squadra. Al momento ci sta girando anche un po' male a livello di fortuna".

Che impressione ha avuto sul rigore?

"Dal campo non era chiara. Il piede non era totalmente dentro l'area, ma questo è il calcio di oggi: gli arbitri cercano sempre i dettagli. Il calcio sta diventando troppo soft. Un rigore così per me è ingiusto, secondo me l'arbitro poteva rimanere sulla sua decisione iniziale".

