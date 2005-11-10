Udinese, Karlström: "L'ultima partita non è stata accettabile. Oggi siamo pronti"

Le parole del centrocampista dell'Udinese Jesper Karlström nel prepartita della sfida contro il Milan. Di seguito le sue parole a DAZN:

"Abbiamo parlato e ci siamo allenati. L'ultima partita non è stata accettabile, lo sappiamo. Oggi è una nuova sfida e penso che siamo pronti. Sono sicuro che faremo meglio. Nei momenti difficili devi lavorare più duramente e non parlare troppo, io provo ad essere un esempio per gli altri. È importante essere insieme come gruppo. Siamo pronti per oggi"