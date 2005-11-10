De Rossi: "Frendrup fenomeno umanamente. Ellertsson? Qui lo difendo, ma a Pegli lo massacro"

Mister Daniele De Rossi, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Venezia, si è soffermato anche su alcuni singoli del suo Genoa e sulle loro prestazioni oggi al Ferraris. Di seguito le dichiarazioni del tecnico rossoblù, a partire dalle critiche del pubblico per Colombo: "Colombo ha dato tutto e mi spiace un po' quando viene beccato dal pubblico, perché i ragazzi meritano sempre applausi".

Le altre parole di De Rossi sui calciatori rossoblù

La gara di Bijlow?

"Ha avuto qualche fastidio in settimana, pensavamo non potesse giocare e invece ha fatto una grande partita".

Cosa dirà ai suoi ragazzi dopo questo secondo tempo?

"Dirò loro 'Bravi!'. Abbiamo vinto una partita da campionato italiano. O siamo bravi sempre quando vinciamo e tonti quando perdiamo o viceversa. E a Frendrup va detto 'Bravissimo'. È un fenomeno umanamente. Pensavo di spiegargli la decisione che ho preso, ma ho visto il suo sguardo. Non ci sono bisogno di scuse. Ha fatto bene come tutti. Io devi farli giocare un po' meglio".

La prestazione di Ellertsson?

"Lo difendo qui, ma a Pegli lo 'massacro'. È il mio pungiball. Ha questo tiro, ha potenzialità incredibile perché sa fare 3-4 ruoli, è fortissimo. Sono contento per lui perché, a parte gli scherzi, è un ragazzo fenomenale e si allena bene. Forse quella di oggi non era la miglior partita per giocarci, ma mi piaceva giocare con un calciatore offensivo in più".