Meno male che ci sono i centrocampisti. Flop Kolo Muani-Woltemade: Juve, solo 1 gol su 11 dai "bomber"

Altro giro, altro flop. Nella Juventus che vince a Lecce nonostante un secondo tempo abbastanza lontano dalla sufficienza, a sorridere non sono gli attaccanti. La vittoria è arrivata grazie alle marcature di Weston McKennie e Douglas Luiz, mentre i due centravanti di Luciano Spalletti continuano a deludere con impressionante regolarità.

Chi deve segnare non lo fa…

La prestazione del Via del Mare è stata negativa sia per Randal Kolo Muani sia per Nick Woltemade. Nel complesso, peggio il francese, che non ha davvero mai inciso sull’andamento della partita. Un po’ meglio il tedesco, che però nel finale si è divorato un gol in maniera abbastanza clamorosa. Del resto, non sono gli attaccanti a segnare in casa Juve.

Degli undici gol segnati in questo campionato dalla formazione allenata da Luciano Spalletti, infatti, soltanto uno porta la firma di uno dei due centravanti, Kolo Muani appunto. Il gigante di Brema è ancora a secco in questa Serie A: in una domenica di sorrisi, mancano quelli dei giocatori che dovrebbero pensare a gonfiare la rete.